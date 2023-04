O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avaliou nesta terça-feira, 25, que o Brasil tem um problema estrutural para reduzir despesas públicas. “Olhei bastante o tema de despesas do Brasil, separei as rubricas e olhei o histórico nos últimos 20 anos. Parte da razão do risco brasileiro ser alto é o pouco sucesso de programas para reduzir despesas de forma estrutural. Já tivemos reduções conjunturais que não duraram”, afirmou, em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Campos Neto disse entender ser difícil cortar gastos. “Quando um plano fiscal é mais de corte de despesas, há um impacto maior na inflação do que quando o plano é mais de alta de receitas”, alertou. “Entendemos a limitação do Brasil e o esforço do governo”, acrescentou.

Para o presidente do BC, com a digitalização da economia – com parte do comércio saindo da ilegalidade e virando comércio eletrônico – espera-se que haja incremento na arrecadação de tributos.