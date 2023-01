Foto: José Cruz / Agência Brasil

Uma pesquisa mostra que metade (49%) da população está com as contas em dia. Porém, 4 em cada 10 brasileiros vão começar o novo ano devendo. Entre os 43% que iniciam com saldo negativo, 77% têm dívidas acima de R$ 2 mil sendo: 28% devem mais de R$ 15 mil; 27%, entre R$ 2 mil e R$ 5 mil; e 22%, entre R$ 5 mil e R$ 15 mil.



O dado é de uma pesquisa da Hibou – empresa de pesquisa e insights de mercado e consumo – que fez levantamento com mais de 1.650 brasileiros sobre as perspectivas para o ano.



Os dados coletados no decorrer da pesquisa apontam para uma população mais cautelosa financeiramente. 52% pretendem economizar em tudo que comprar e buscar promoções. Além disso, quase metade da população (44%) tirará o pé do acelerador em 2023.



Além disso, 56% da população estabeleceu a economia como um dos focos principais para o ano. O hábito de pesquisar mais antes de comprar (33%) e investir em ações (11%) também estão na lista.



Porém, entre as palavras mais citadas para representar 2022 está a gratidão e, embora sobreviver a este ano tenha sido difícil e desafiador, é hora de agradecer. No geral, 2023 será um ano melhor e de paz, espera que respondeu à pesquisa.