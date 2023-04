Arquivo/ABr

Na busca por emprego, os brasileiros são os que mais utilizam mídias sociais para se candidatar a uma vaga no mercado de trabalho. É o que aponta levantamento da Page Outsourcing, consultoria especializada em RPOs, projetos de recrutamento e seleção especializado em volume, parte do PageGroup no Brasil. De acordo com a pesquisa, os profissionais do Brasil lideram esse quesito, com 72,2%, seguidos por Argentina (64,7%), Panamá (61,7%), Chile (59,8%), Colômbia (58,5%), México (54,7%) e Peru (52,9%).

“O cenário do mercado de trabalho pós-pandemia impulsionou o uso das redes sociais pelos candidatos no momento de criar e ampliar contatos. O networking, antes realizado presencialmente, foi adaptado para o mundo digital, possibilitando ampliar conexões entre empresas, recrutadores e profissionais em busca de novas oportunidades”, afirma Letícia Valente, diretora da Page Outsourcing.

Os dados fazem parte de um levantamento realizado em fevereiro de 2023, contando com a participação de 7.317 profissionais da América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Panamá) que se candidataram a uma vaga de emprego por meio do website da companhia. A enquete abordou temas relacionados às experiências dos candidatos nas mídias sociais.

Benefícios

Para a maioria dos brasileiros consultados (63,7%), entre os benefícios de usar as mídias sociais para buscar um emprego está o fato de que as redes aumentam a visibilidade com recrutadores e departamentos de atração de talentos. A maioria dos candidatos do Peru (53,6%) concordam com essas vantagens das redes sociais. Apareceram logo depois os candidatos da Colômbia (49,4%), Chile (49,2%), México (48%), Panamá (44,8%) e Argentina (44,4%).

Outra vantagem apontada pela maior parte dos profissionais do Brasil (61,2%) é que algumas ofertas de emprego aparecem somente nas redes sociais. Os respondentes do Chile (61,1%) também têm a mesma percepção. A alta concordância também foi registrada pelos candidatos da Argentina (60,3%), Panamá (59,7%), Colômbia (57,2%), México (56,8%) e Peru (55,5%).

“Atualmente, boa parte dos recrutadores utiliza ferramentas digitais para facilitar e agilizar a busca por profissionais com perfis mais aderentes às vagas de emprego disponíveis nas companhias, impactando na quantidade de anúncios encontrados exclusivamente nas mídias sociais”, comenta a especialista.

Influência na tomada de decisão

Os candidatos brasileiros (68,7%) foram os mais influenciados pelos conteúdos publicados pelas companhias nas mídias sociais no momento de aceitar uma vaga de emprego. Na sequência vieram os candidatos do Peru (58,4%), Colômbia (53,4%), Argentina (52,4%), México (52%), Panamá (50,6%) e Chile (49,2%).

“Vemos uma preocupação por parte dos candidatos em ingressar em empresas que possuam os mesmos valores que eles acreditam e desenvolvam projetos alinhados a seus objetivos de vida. Esses fatores influenciam diretamente na tomada de decisão dos profissionais no momento de escolher um novo desafio”, conclui Letícia.