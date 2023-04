Rubem Vital

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) firmou nesta quarta-feira (12), na ExpoLondrina, contratos de crédito que somam R$ 37,5 milhões. Os financiamentos contemplam projetos ligados a cooperativas, pequenas empresas e produtores rurais. De 2019 até a primeira quinzena de março deste ano, o BRDE liberou R$ 234 milhões em recursos para investimentos em Londrina e municípios da região, com destaque para projetos do agro e inovação.

No evento de assinatura dos contratos, o presidente do banco, Wilson Bley Lipski, ressaltou a política de pulverização do crédito praticada pelo banco. “Essa estratégia permite que projetos de pequenos, médios e grandes produtores, empreendedores e gestores do Paraná, possam contribuir com o desenvolvimento social e econômico, em conformidade com as diretrizes do Governo do Estado”, disse ele. Bley enfatizou, ainda, que o BRDE tem trabalhado para novas captações de recursos a fim de ampliar a oferta de crédito para todos os portes de negócios.

Para o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo El Kadre, a participação do BRDE na ExpoLondrina representa investimentos robustos no Estado. “O resultados do banco são prova da competência da instituição”, disse ele. Em 2022, o BRDE alcançou números históricos em créditos para investimentos com R$ 4,4 bilhões em toda região Sul do país, sendo que R$ 1,7 bi desse valor, foi destinado em financiamentos que movimentaram a economia do Paraná.

CONTRATOS – A Integrada – Cooperativa de Crédito Agroindustrial assinou financiamento na ordem de R$ 5,4 milhões, relativo ao Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) da safra 2022/2023, além de crédito para investimentos na ampliação e modernização de suas instalações.

“O BRDE é um parceiro de longa data e apoiador das cooperativas. Hoje assinamos mais um contrato para apoiar nossos cooperados em aquisição de insumos e também para melhorar estruturas de recebimento de grãos e a indústria”, disse o presidente da Integrada, Jorge Hashimoto.

Os avicultores Andressa Montanha Piqueti e o irmão Eduardo contrataram crédito de no valor de R$ 400 mil para instalação de placas fotovoltaicas (energia solar). “Tínhamos placas que atendiam 75% da capacidade de produção de aves e com o financiamento do BRDE vamos expandir para 100% de geração de energia solar em nossos aviários, reduzindo significativamente o custo do consumo de energia elétrica”, detalhou Andressa.

SALTO DE QUALIDADE – O secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, lembrou que o crédito é um instrumento importante para provocar mudanças e promover um salto de qualidade. “O BRDE, por meio de seus programas, ajuda a transformar a agricultura e agroindústria em algo maior no Paraná”, disse ele.

Na Expolondrina, também assinaram contratos com o BRDE, entre outros, a Cooperativa Agroindustrial Coopercandi, de Londrina; a SL Cereais e Alimentos Ltda, de Mauá da Serra; a CIAV Comércio de Veículos Importados, de Londrina; produtores rurais de Mandaguari, Ivaiporã, Wensceslau Braz e Sabaudia.

Também participaram do evento de assinaturas o deputado estadual Tiago Amaral; Willian Cristian Menin, da Cresol; e Rodrigo Brischiliari, do Sicredi.