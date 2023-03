Divulgação/BRDE

O BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná firmaram nesta segunda-feira (13) um acordo de cooperação técnica com objetivo de estimular a economia sustentável. A parceria visa abrir possibilidades de novos negócios, por meio das linhas de crédito do BRDE, aos profissionais e escritórios de arquitetos, cujos projetos estejam ligados às diretrizes de sustentabilidade, previstas na atuação do Banco Verde, ou seja, proteção da água; prevenção e controle da poluição, proteção e restauração da biodiversidade; mitigações e adaptações às mudanças climáticas; transição para economia circular; agropecuária sustentável e equidade e inclusão econômica e cidadã.

O acordo prevê também financiamento às obras e aos projetos que os arquitetos desenvolvam para seus clientes empresariais, que podem ser apoiados com valor a partir de R$ 300 mil.

Em contrapartida, o Conselho de Arquitetura pretende abrir edital para promover concurso de fotografias voltado ao patrimônio cultural, com exposição e outras atividades que envolvam a comunidade, no Espaço Cultural BRDE, além de estreitar as relações com seus associados, no que diz respeito a desenvolver negócios por meio do crédito customizado do banco.

“Temos todo interesse em tornar essa parceria algo relevante para a sociedade, levando o financiamento para os arquitetos, para promover as duas entidades nesse espaço. Adotamos esse Espaço Cultural, que faz parte da história da cidade e do Paraná, de mulheres que governaram essa casa, da erva-mate, dos aspectos políticos e culturais que caminham com os aspectos históricos”, explicou o superintendente do BRDE, Paulo Starke.

“O acordo de cooperação técnica com o BRDE é antes de tudo um compromisso social, para valorizar e mostrar as boas ações do banco, como a preocupação na preservação do patrimônio histórico e cultural, abrindo esse espaço para a comunidade”, afirmou o o presidente do Conselho de Arquitetura, Milton Zanelatto.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – Nesse acordo, também estão previstas a disponibilidade do Espaço Cultural BRDE para eventos do Conselho para aproximar o público dessa área na discussão da preservação do patrimônio cultural. Zanelatto ainda lembrou que as políticas de equidade e inclusão econômica do BRDE podem ser aproveitadas no empreendedorismo feminino, uma vez que, segundo ele, cerca de 70% do mercado de arquitetura é formado por mulheres, muitas vezes com dificuldade de acesso ao crédito para estruturar seu negócio.

O BRDE dispõe nesse perfil do Programa Empreendedoras do Sul, que em seus dois anos de criação destinou R$ 226 milhões para os três estados do Sul, onde atua. Só no Paraná foram movimentados R$ 88,8 milhões nesse período. O programa é direcionado a empresas de diferentes portes que tenham ao menos 40% do seu capital social de sócias mulheres.

PRESENÇAS – Também participaram do evento de assinatura a coordenadora do Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões, Rafaela Tasca; a gerente de Planejamento do BRDE, Lisiane Astarita; e o gerente jurídico do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, Ramon Bentivenha.