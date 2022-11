Divulgação/BRDE

Criado em fevereiro de 2021, o aplicativo do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) ganhou novas funções para se adaptar ao mercado de financiamentos. Neste ano, mudanças como inclusão de notificações de cobranças e avisos importantes, atualização automática e melhorias na lista de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAEs) tornaram a experiência dos clientes ainda mais segura, rápida e intuitiva.

Se até há pouco tempo os clientes precisavam ir pessoalmente ao banco para assinar contratos de financiamento ou até mesmo levar documentos para iniciar as operações, atualmente é possível fazer tudo via aplicativo. Por lá, os usuários conseguem ter acesso às principais linhas de crédito do BRDE para pessoa jurídica, física e municípios.

Ao efetuar o login, qualquer pessoa pode fazer uma solicitação de financiamento de forma simples com as principais informações sobre o produtor rural ou a empresa que deseja o crédito. A análise é acompanhada pelo solicitante por ali mesmo e, quando aprovada a contratação, o envio de documentos e o acompanhamento dos pagamentos também são feitos diretamente pelo app.

As atualizações pretendem ampliar a usabilidade. “Mais facilidade na hora de usar, isso quer dizer usabilidade”, explicou Graciela Lima Ferreira, superintendente de Tecnologia do BRDE. Uma das principais alterações está na lista de CNAEs, disponível no cadastro da solicitação de financiamento. “A lista é uma tabela importante e muito grande, então buscamos distribuir melhor as informações para facilitar a experiência do cliente, bem como deixá-la mais leve, para que o aplicativo funcione de forma mais rápida”, disse.

Wilson Bley Lipski, diretor-presidente do BRDE, explicou que a resposta dos usuários tem sido muito positiva. “Os aprimoramentos constantes do aplicativo resultaram na expressiva conversão de 76% das solicitações de financiamento feitas pelo aplicativo em contratações”, destacou.

ATUALIZAÇÃO – Agora, o aplicativo do BRDE é atualizado assim que versões novas são disponibilizadas. Esse recurso garante ao cliente uma experiência mais segura, pois o banco amplia os recursos de proteção de dados constantemente.