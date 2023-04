BRDE prospecta parcerias para investimentos em energia e equipamentos na ExpoApras Foto: BRDE

A equipe de prospecção do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul está na ExpoApras 2023 (ex-Mercosuper) apresentando linhas de crédito de energia sustentável e de aquisição, recuperação e modernização de instalações, aquisição de máquinas e equipamentos. O objetivo é aumentar a parceria com o setor supermercadista.

Os financiamentos integram os macroprogramas Mais Energia Sustentável é BRDE e Meu Negócio é BRDE. O primeiro é voltado aos empreendimentos de geração e transmissão de energia limpa e renovável, e também aos projetos que possibilitem a minimização do consumo de energia no ambiente produtivo ou comercial. De 2019 a 2023, foram contratados, no Paraná, R$ 1,2 bilhão nessa linha.

São financiáveis a implantação, modernização ou potencialização de unidades geradoras de energia hidráulica, solar, eólica e demais energias renováveis, assim como a aquisição de turbinas, geradores fotovoltaicos, aerogeradores e outros equipamentos para geração de energia e capital de giro associado. Também são contemplados projetos que visem eficiência energética das empresas com redução e otimização do consumo de energia.

A linha Meu Negócio é BRDE é dirigida para a indústria, comércio, serviços, e convênios com empresas e supermercados de todos os portes. Podem ser financiados obras civis, montagens e instalações, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, e outros itens destinados a implantação, ampliação, recuperação e modernização de instalações. Nesse macroprograma, foram investidos R$ 418,3 milhões de 2019 a 2023 no Estado.

O presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski, afirma que a crescente demanda em busca de crédito ligado a fontes alternativas de energia é um dos pontos fortes da ExpoApras. “O BRDE consolidou a captação de recursos internacionais para financiar projetos dessa natureza, com linhas de longo prazo e custos atrativos para fomentar esses investimentos”, analisou. “Inclusive, em seu papel como Banco Verde, o BRDE tem colaborado na análise, acompanhamento e operação de crédito, em projetos de energias limpas e renováveis, como as Pequenas Centrais Hidreléticas, geração fotovoltaica e biomassa. Foram cerca de R$ 950 milhões aderentes ao ODS 7, que trata desse tema, apenas em 2022”.

A feira deve reunir mais de 50 palestrantes. No ano passado foram movimentados cerca de R$ 540 milhões em negócios, com a participação de mais de 50 mil pessoas. Os supermercados paranaenses recebem 2,7 milhões de clientes todos os dias. Eles geram 198.000 empregos diretos e indiretos e faturam, em média, R$ 60 bilhões, cerca de 10% do faturamento do setor no Brasil.