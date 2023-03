As motoristas Paula Christina da Costa Santos, Rosana de Freitas Ribeiro e Graciana Guedes Freitas (Divulgação/Assessoria de Imprensa)

Segundo mapeamento da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) com dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) existem cerca de 25,8 milhões de motoristas mulheres, o equivalente a 35% do total de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) válidas no país. Neste cenário, também podemos mencionar a crescente participação da mulher na logística.

A Ativa Logística, um dos principais operadores logísticos do País, possui 412 mulheres em diferentes funções, assim como analistas, conferentes, supervisoras, gerentes, motoristas e líderes de setores. Segundo o gerente nacional de operações, Fernando Daruiche, a função motorista tem chamado a atenção das mulheres. Devido a isso, há um ano, a Ativa Logística iniciou a implementação de veículos elétricos nas operações de distribuição com mulheres.

A seguir, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, contamos para vocês um pouco do perfil de três motoristas e o seu dia a dia na Ativa Logística.

Paula Christina da Costa Santos comenta que iniciou sua carreira como soldadora e encontrou uma oportunidade para trabalhar em logística. Para ela, dirigir uma van elétrica é uma experiência nova, pois, o automóvel é muito silencioso. “Pretendo continuar minha vida como profissional na área de logística. É a primeira vez na vida que dirijo um veículo elétrico, e quando estou na rua, as pessoas perguntam se não é preciso abastecer o veículo e mostram bastante curiosidade. Para quem gosta de dirigir é um segmento muito bom para iniciar a carreira. A dedicação e o amor pela profissão podem te levar muito distante”, destaca ela.

“Iniciei minha carreira profissional na área contábil, mas o meu sonho sempre foi dirigir caminhão”, afirma Rosana de Freitas Ribeiro, que já conheceu o País inteiro como motorista. “É um segmento com forte presença do público masculino, mas como mulher, destaco que é muito bom trabalhar na área logística já que o ambiente é apropriado para ambos. E quando você trabalha em uma transportadora como motorista, é possível ter chances de crescimento, basta dedicação”. Ela afirma que sempre faz cursos de atualização como motorista e destaca que a importância de atender o cliente com qualidade, além do “saber dirigir”, é o caminho para se tornar uma profissional cada vez melhor.

“Sempre tive admiração pelo volante!”. Essa é a afirmação de Graciana Guedes Freitas, que já trabalhou com ônibus, caminhão e reboque. “Hoje trabalho como motorista de van elétrica e sou muito realizada”. Ela relata que faz parte de um setor muito caracterizado pelos homens, mas ao mesmo tempo, no ambiente profissional, sente que pertence a uma grande família. Sempre trabalhou no segmento, mas é a primeira vez que dirige veículos elétricos. “É muito confortável, não tem ruído e, ao mesmo tempo em que estamos trabalhando, contribuímos para a preservação do meio ambiente. Para mulheres que desejam entrar no segmento, indico força, foco porque lugar de mulher é onde ela quiser”, finaliza ela.