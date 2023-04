O presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro, defendeu neste sábado, 1º, que o open banking dá às fintechs uma vantagem competitiva frente aos grandes bancos. Na avaliação dele, o novo modelo de sistema financeiro permite às empresas obterem informações sobre os clientes antes restritas às instituições financeiras tradicionais.

“(O open banking) é pró-competitivo, faz com que as fintechs tenham a grande vantagem competitiva que os bancos têm, que é de ter acesso a essas informações e gerar produtos inovadores para seus clientes”, afirmou durante participação em painel da 9ª edição da Brazil Conference, que acontece na Universidade de Harvard e no Massachusetts Institute of Technology (MIT), em Boston, nos Estados Unidos.

Para Cordeiro, as fintechs geram produtos mais eficientes ao cliente. “São produtos mais leves, mais eficientes, não têm a burocracia, às vezes, tão grande de um compliance, não estão listados em Bolsa, então eles podem ter agilidade suficiente para angariar uma fatia relevante nesses mercados específicos”, avaliou.