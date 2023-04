Imagem ilustrativa/Albari Rosa/AEN

O SENAR-PR e o Biopark firmaram uma parceria para fomentar a melhoria na qualidade do leite para a produção de queijos finos na região de Toledo, no Oeste do Paraná. O termo de cooperação prevê a oferta de treinamentos pelo SENAR-PR a bovinocultores de leite que fornecem matéria-prima a empresas sediadas no Biopark, espaço de fomento à inovação que conta com mais de 150 negócios, três instituições de ensino federais (UFPR, UTFPR e IFPR) e a Associação de Ensino, Pesquisa e Extensão Biopark (Biopark Educação), que disponibiliza de formações técnicas até cursos universitários.

A parceria vai promover ações voltadas ao desenvolvimento rural sustentável, por meio da execução de ações de formação profissional e promoção social. Além disso, está previsto a realização de estudos e pesquisas e a implantação de processos de inovação com protocolos técnicos. Em um primeiro momento, as ações serão concentradas na área de leite, mas podem ser ampliadas para outras áreas, conforme a evolução da parceria.

Segundo a diretora do departamento técnico (Detec) do Sistema FAEP/SENAR-PR, Debora Grimm, a cooperação entre as instituições permitirá o aumento da renda na região, por meio da profissionalização. “Hoje, na região, 10 litros de leite viram um quilo de queijo colonial, vendido a R$ 45 o quilo. Com a melhoria na qualidade, é possível usar os mesmos 10 litros de leite para fazer um quilo de queijo fino e vendê-lo a R$ 110 o quilo”, compara.

Os próximos passos para colocar em prática os cursos do SENAR-PR envolvem integrar os supervisores regionais da entidade, mobilizadores dos sindicatos rurais da região e colaboradores do Biopark.

Destaques

O Oeste do Paraná se destaca na produção de proteínas animais, sendo importante produtor de frango, peixe, suíno e leite. Tanto que a região conta com as cidades de Cascavel, Toledo e Nova Aurora que lideram a produção nacional de frango, suíno e peixe, respectivamente, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em setembro do ano passado. Essas cadeias produtivas exigem qualificação constante por parte dos produtores, que contam com as capacitações do SENAR-PR para fomentar o desenvolvimento dos diferentes elos da pecuária paranaense.

Fora da porteira, o Biopark é um ecossistema que promove oportunidades para que empresas possam se desenvolver e ter sucesso no seu setor de atuação. Para negócios ligados à agropecuária, além dos benefícios de mentorias, isenção de aluguéis e marketing, o Biopark proporciona acesso aos campos experimentais para testes de produtos.