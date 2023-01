Armazéns da Família é economia no bolso da população neste início de ano. Na imagem, Izabel de Lima Barbosa Cunha. Curitiba, 06/01/2023. Foto: Hully Paiva/SMCS

Café, feijão preto e macarrão. Esses são os três itens com preço especial na primeira Semana da Economia do ano de 2023 no programa Armazém da Família.

Durante a Semana da Economia, os curitibanos cadastrados vão pagar pelo pacote de 1 quilo do feijão preto da marca Caldeirão R$ 2,99. Já o pacote de 500 gramas do macarrão Renata terá um custo de R$ 2,99 e o pacote a vácuo de 500 gramas do Café da marca Da Manhã sairá por R$ 9,90.

A diretora do Departamento de Promoção e Economia Alimentar, Ivone Aparecida de Melo, lembrou que os Armazéns da Família já mantém os preços em média 30% mais baratos em comparação com os demais mercados.

“A iniciativa da Prefeitura beneficia a população porque tem efeito regulador dos preços nos supermercados. Isso significa economia no bolso da população neste início do ano”, salientou Ivone.

A Semana da Economia oferta o menor preço da cidade em alguns produtos alimentares para contribuir na renda familiar de curitibanos cadastrados no programa Armazém da Família.

O aposentado Benedito José dos Santos, 65 anos, não perde a chance de pagar menos nas compras de casa.

“O Armazém da Família é muito bom. E não só no início do ano que economizo. Está sempre mais barato que os mercados”, conta ele que fez suas primeiras compras de 2023 na última sexta-feira (6/1), na unidade do Pinheirinho.

A diarista Léia Martins Cardoso, 40 anos, também foi ao Armazém para reabastecer a casa. Ela prefere fazer as compras do mês no programa da Prefeitura pela economia que gera. “Não tem nem comparação quanto a comprar em qualquer mercado. Sempre ajuda muito lá em casa e neste início de ano então, é a salvação”, afirmou.

Armazém da Família

Maior programa de acesso alimentar do Brasil e um dos mais antigos da Prefeitura na área de assistência social, o Armazém da Família é coordenado pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional.

A Prefeitura conta com 35 lojas de Armazéns da Família em Curitiba. Na Região Metropolitana, são 11 municípios que possuem unidades ou convênio para que seus moradores possam comprar na capital.

Desde 1 de junho, os 35 Armazéns da Família de Curitiba atendem em novo horário: de 3ª a 6ª feira, das 9h às 18h; e no sábado, das 9h às 14h.