Franklin de Freitas

O Dia das Mães está chegando. Uma das principais data do comércio ao longo do ano, já uma estimativa de como deve deve ser o consumo.



Sondagem realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) em parceria com o Sebrae/PR mostra que 63,7% dos paranaenses pretendem dar presentes neste Dia das Mães, o que representa uma queda de 20,7% em relação a 2022, quando 80,3% dos filhos planejavam comprar algo para marcar essa data tão especial. Esse é o menor índice desde 2015.



Enquanto a disposição de presentear diminuiu, por outro lado o valor do presente aumentou em relação ao ano passado. Neste ano o tíquete médio será de R$143,23, aumento de 6,7% em relação a 2022, quando o valor médio do presente era de R$134,25.



“Cresce a tendência de dar em dinheiro, mas os presentes tradicionais para esta celebração continuam liderando a preferência dos consumidores: roupas, bolsas, calçados, perfumes e cosméticos. Projeta-se ligeira queda das compras pela internet com relação ao ano passado, sendo que o comércio de rua continua sendo a opção mais recorrente de local para a aquisição dos produtos.



Os pagamentos à vista permanecem com a opção preferencial para efetuar a compra, com o crescimento significativo da utilização do Pix, que já se consolidou como o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros.”, resumiu o coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, Rodrigo Schmidt.



Presentes

Neste ano, 30,5% dos consumidores apostarão em roupas, bolsas ou calçados para agradar as mães. Os perfumes e cosméticos serão a opção para 19,7% dos entrevistados. Os mais práticos ou que preferem não arriscar, somam 15,2% e presentearão sua mãe em dinheiro para que ela mesma compre o que quiser.



Para a maioria dos consumidores, 27,1%, a qualidade do produto é o que mais influencia na compra. No mesmo patamar de relevância, o bom atendimento do vendedor aparece na sequência, com 24,9%. Outros 14,5% consideram preço baixo como fator decisivo na hora de presentear.



Para o coordenador de Comércio e Serviços do Sebrae/PR, Lucas Hahn, a data deve ser preparada com antecedência pelos empreendedores, com a realização de pesquisa para entender a demanda dos clientes e formular, de forma adequada, a precificação dos produtos; a criação de jornada de relacionamento com os clientes e realização de curadoria de conteúdo para as redes sociais, marketplace e sites próprios.



Ainda conforme ele, a qualidade dos produtos/serviços e a experiência de compra, demostradas na pesquisa, como o atendimento do vendedor, são fatores que representam mais da metade da decisão do consumidor para a realização da compra.



“Os empresários devem apostar em um bom mix de produtos e qualificar a força de vendas para capturar clientes e aumentar a taxa de sucesso de vendas”, sugere Lucas.



Sobre as formas de pagamento, 30,2% afirmam que irão liquidar as compras à vista, no cartão de débito, enquanto 22,8% irão adotar a modalidade Pix e 21,7% à vista em dinheiro.