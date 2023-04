(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa lançará, ainda em abril, nova linha de crédito que visa financiar produtos e serviços de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência. Os valores para contratação partem de R$ 5 mil e podem chegar a R$ 30 mil, com prazo de pagamento de até 60 meses. O anúncio foi feito pela presidenta da Caixa, Maria Rita Serrano, durante reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.



Como se trata de programa subsidiado pelo Governo Federal, o crédito conta com taxas acessíveis, de 6% ao ano para clientes com renda de até cinco salários mínimos e de 7,5% ao ano para clientes com renda entre cinco a dez salários mínimos.



A operação poderá ser solicitada diretamente nas agências do banco, onde o cliente deverá apresentar os documentos pessoais, como RG e CPF regular na Receita Federal, além dos comprovantes de renda e de endereço.



Caso tenha o crédito aprovado, o interessado recebe uma carta de crédito, que possibilita a solicitação do equipamento ou serviço junto às empresas credenciadas e a emissão da nota fiscal. De posse da nota fiscal, é possível finalizar a assinatura do contrato, com repasse do valor da compra diretamente na conta CAIXA do fornecedor.



Para a aquisição de alguns bens e serviços, pode ser necessário que o cliente apresente um documento com orientação e prescrição médica vinculado à pessoa com deficiência que será beneficiada com o produto ou serviço financiado.