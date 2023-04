Exposição Olhares Cruzados (Divulgação/Assessoria de Imprensa)

A Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) inaugura no próximo dia 25 de abril um escritório em Curitiba (PR). O anúncio será feito durante evento no Museu Oscar Niemeyer – MON, com a presença do vice-governador do Paraná, Darci Piana, e faz parte de uma iniciativa que conta com o apoio do Consulado-Geral do Canadá e do Escritório do Québec, ambos sediados em São Paulo. O Chapter Paraná, em Curitiba, vai promover ações locais e específicas envolvendo empresas e instituições do estado e do Canadá com o objetivo de estimular as relações comerciais e os investimentos bilaterais em diversos setores.

Durante o evento, a Invest Paraná fará o anúncio da abertura de um escritório no Canadá, cujo objetivo é promover ações conjuntas com a CCBC para apoiar a internacionalização de empresas paranaenses e atrair investimentos canadenses para a região. A CCBC também dará início a uma parceria com a Fundação Araucária, instituição voltada à inovação e pesquisa, que prevê o estabelecimento de parcerias com instituições canadenses.

A escolha de Curitiba foi estratégica, já que o estado do Paraná possui forte presença em diversos setores. “Há interesses e prioridades comuns entre o Paraná e o Canadá na adoção de ações e projetos colaborativos e sustentáveis nas áreas de inovação e pesquisa, cultura, educação e relações comerciais. Com a abertura de um escritório em Curitiba, a CCBC quer compartilhar ainda mais a sua expertise por meio de um ecossistema criado especialmente para incentivar e acelerar esse importante networking entre instituições e empresas paranaenses e canadenses”, avalia Paulo de Castro Reis, diretor de Relações Institucionais da CCBC.

O escritório da Invest Paraná que será aberto dentro do Brasil Hub da CCBC em Edmonton, na província de Alberta, no Canadá, tem por objetivo facilitar a instalação de empresas paranaenses no Canadá. O Brasil Hub oferece apoio para a abertura de empresas, desenvolvimento de negócios e acesso a programas de inovação e pesquisa no Canadá.

“A Invest Paraná tem como missão promover o desenvolvimento econômico e social do estado por meio do apoio à internacionalização de empresas do nosso estado e da atração de investimentos para a região. A nossa parceria com a CCBC amplia o acesso das empresas do Paraná às oportunidades que o Canadá oferece”, afirma Eduardo Bekin, presidente da Invest Paraná.

Ramiro Wahrhaftig, Presidente da Fundação Araucária, reforça a importância da relação bilateral para identificar oportunidades de parcerias estratégicas. “A parceria com a CCBC vai contribuir para aproximar ainda mais os ecossistemas de inovação do Paraná e do Canadá”, comenta.

Exposição fotográfica

O lançamento do Chapter Paraná e a assinatura dos acordos da CCBC com a Invest Paraná e a Fundação Araucária acontecerão durante o coquetel de abertura da exposição fotográfica “Olhares Cruzados – Imagens de Duas Culturas”, que conta com o patrocínio da BRP. O projeto tem como objetivo incentivar o intercâmbio cultural entre cidades e regiões canadenses e brasileiras. Participam do evento no MON, Heather Cameron, cônsul-geral do Canadá em São Paulo, Darci Piana, vice-governador do Estado do Paraná, Jason Naud, cônsul e diretor do Escritório do Québec em São Paulo, Eduardo Bekin, presidente da Invest Paraná, Ramiro Wahrhaftig, presidente da Fundação Araucária, Paulo de Castro Reis, diretor de Relações Institucionais da CCBC, Daniella Leite, diretora de Novos Negócios da CCBC e Fernando Alves, Country Manager da BRP Brasil.

SOBRE A INVEST PARANÁ

A Invest Paraná é um importante instrumento de apoio às empresas locais e a novos investimentos. A instituição atua como ponte entre o governo e a iniciativa privada e acompanha todas as fases do projeto, auxiliando as empresas com o levantamento de dados, com o fornecimento de informações e com a tomada de decisões estratégicas. Para garantir a segurança do investidor e melhorar o ambiente de negócios em cada cidade do Paraná, a Invest PR também criou o Programa Invest Cidades, que trabalha em conjunto com as prefeituras.

SOBRE A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA

A Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná (FA) busca o desenvolvimento social, econômico e ambiental do Estado do Paraná por meio de investimentos em ciência, tecnologia e inovação. A Fundação Araucária é uma das 27 Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa do Brasil e faz parte do Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa (Confap). Seus projetos são desenvolvidos a partir de três grandes eixos estratégicos: Fomento à Pesquisa Científica, Tecnológica e Inovação; Verticalização do Ensino Superior e Formação de Pesquisadores; Disseminação da Pesquisa Científica, Tecnológica e Inovação. O trabalho acontece mediante estreita relação com as instituições de ensino superior federais, estaduais, municipais e privadas sem fins lucrativos, e com institutos de pesquisa do Paraná.

SOBRE A EXPOSIÇÃO “OLHARES CRUZADOS”

A exposição “Olhares Cruzados Imagens de duas Culturas – Exposição Fotográfica Brasil-Canadá” é uma inciativa da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) em parceria com os Consulados do Brasil no Canadá e dos Consulados do Canadá no Brasil. O objetivo é promover o intercâmbio cultural entre cidades canadenses e brasileiras a partir do olhar estrangeiro de dois fotógrafos, um canadense e outro brasileiro, convidados para fotografar cidades canadenses e brasileiras. As cidades fotografadas até hoje foram: São Paulo-Montreal; Vancouver-Florianópolis; Brasília-Ottawa; Rio de Janeiro-Toronto; Curitiba-Québec, além do Nordeste Brasileiro e Nordeste Canadense.

SOBRE A CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL-CANADÁ (CCBC):

A Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) é uma organização independente, mantida pelo setor privado e sem fins lucrativos, fundada em 1973. Há 50 anos, a CCBC aproxima pessoas, empresas, instituições públicas e privadas de vários setores nos dois países. Com escritórios no Brasil e no Canadá, a instituição atua na construção de conexões para alavancar negócios, investimentos, estimular a inovação, o intercâmbio tecnológico e cultural bilateral.

SERVIÇO:

Evento: Coquetel de Abertura CCBC -Câmara de Comércio Brasil-Canadá e Exposição Olhares Cruzados

Local: Museu Oscar Niemeyer – MON

Endereço: Rua Mal. Hermes, 999, Centro Cívico, Curitiba-PR, 80530-230

Data: 25 de abril

Horário: Das 18h30 às 21h00