Diante das críticas diárias do governo ao nível da Selic, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, respondeu nesta quinta-feira, 30, que o Comitê de Política Monetária (Copom) não pensou em colocar novamente um forward guidance – como quando a Selic chegou a 2,0% ao ano – para explicitar as condições necessárias para a redução da taxa básica de juros.

Em agosto de 2020, quando a Selic chegou ao piso de 2,0%, o Copom enfatizou que não subiria os juros até que determinadas condições fossem atingidas.

“Não pensamos em colocar um forward guidance agora. Em 2020, havia preocupações com estabilidade financeira e entendíamos que havia um ganho em dizer que a taxa ficaria mais baixa por mais tempo, já que o meio da curva estava mais alto”, respondeu o presidente do BC.

Campos Neto defendeu a decisão do Copom, que manteve a Selic em 13,75% ao pela quinta reunião seguida. “Mostramos que nossa decisão é supertécnica, com uma equipe muito grande, olhando variáveis diferentes. Olhamos a inflação corrente, o hiato do produto e a expectativa de inflação à frente”, completou.