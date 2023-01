Quer saber o que você deve considerar ao escolher uma aplicação de carteira Bitcoin? Em caso afirmativo, aqui estão algumas características críticas para uma aplicação de carteira Bitcoin.

As pessoas não armazenam criptomoedas em desktops ou dispositivos móveis, pois isso as tornaria inseguras. O inventor da Bitcoin, Satoshi Nakamoto, nunca pretendeu que isso ocorresse. O plano era mantê-las descentralizadas, o que atualmente está operando sem problemas. E isto introduziu o conceito de utilizar carteiras de criptomoedas para armazenamento.

Elementos essenciais ao selecionar uma carteira de criptomoedas

Suas exigências pessoais e de investimento devem ser atendidas pela carteira de criptomoedas que você selecionar. Ao fazer isso, deve também oferecer funcionalidade aprimorada, uma interface de usuário que não seja excessivamente complicada, segurança robusta, etc. A carteira deve ser favorável a todas as suas atividades de negociação em plataformas confiáveis, como a https://bitsoft360brazil.com/. Aqui estão alguns elementos-chave a considerar:

Código QR

Seu aplicativo de carteira de criptomoedas preferido deve proporcionar as transações mais rápidas, tornando-as simples e seguras com a funcionalidade QR Code Scanner.

Suponha que um programa específico de carteira de criptomoedas tem um leitor de código QR. Nesse caso, ele permite que os usuários digitalizem endereços e uma chave pública simultaneamente. Utilizando seus ativos criptográficos, você pode agora realizar melhores transferências com apenas um clique em seu smartphone.

Criptomoedas suportadas

Toda a carteira confiável deve suportar tantas criptomoedas quanto for prático suportar. Devido à crescente demanda da comunidade, as carteiras de criptomoedas mais eficientes constantemente expandem sua lista de moedas e tokens suportados. E isto ocorre principalmente durante um mercado de touro quando os investidores procuram agressivamente novas iniciativas que estes ativos representam para ganhar o máximo de dinheiro possível no menor espaço de tempo possível. Nem todos querem diversificar sua carteira, mas existem alguns.

Utilizar notificações push

As notificações push super-rápidas, uma característica crucial na era digital que permite que os usuários estejam sempre atentos às transações de criptomoedas, são uma exigência para toda carteira de criptomoedas moderna. Os usuários de carteiras de criptomoedas precisam estar sempre de olho no preço de sua carteira, independentemente de as transações ou outras operações terem sido bem ou mal-sucedidas. Graças a esta função, você receberá notificações em tempo real de todas as transações da conta.

Taxas de conversão atuais

Nenhum programa de carteira de criptomoedas está completo sem a capacidade de calcular taxas de transação com base em taxas de câmbio constantemente flutuantes.

Isso porque o software de carteira de criptomoedas oferece aos usuários várias maneiras de trocar dinheiro, inclusive utilizando a mesma moeda digital, moedas digitais diferentes, ou ambas as moedas digitais e fiduciárias. Para fazer isso, eles sem dúvida precisarão fornecer dados em tempo real sobre o valor atual da moeda.

Soluções rápidas e efetivas de blockchain

A revolução é a tecnologia de blockchain que sustenta as carteiras de criptomoedas. Através da carteira, qualquer usuário pode transferir e receber moeda digital da maneira mais rápida e segura possível. Cada cliente tem acesso ao seu saldo disponível e a todo o histórico de transações, como já foi mencionado. E isto é verdade porque todas as transações concluídas vão para a rede da blockchain, onde são imutáveis e não podem ser alteradas, apagadas ou ocultas. É um exemplo fantástico de uma transação concluída.

Portais de pagamento

Os clientes podem achar a aquisição e venda de ativos digitais mais simples se um canal de pagamento estiver dentro de sua carteira de bitcoin. Vários varejistas podem pegar Bitcoin ou outras criptomoedas utilizando um gateway de pagamento em criptomoedas. Atualmente, a maioria dos processadores de pagamento permite aos usuários comprar e vender várias moedas alternativas, tais como Ethereum, Litecoin, Dogecoin e outras.

Logout automático

Uma carteira forte de criptomoedas deve ser intrincada e ter uma ampla gama de características, como as descritas neste artigo. Sua capacidade de sair automaticamente é outro fator de sucesso. Por que isso é crucial? Porque diminui drasticamente a probabilidade de indivíduos não autorizados acessarem a conta de um usuário. Quando o aplicativo é fechado ou após uma quantidade pré-determinada de inatividade, as carteiras devem efetuar o logout de um usuário específico.

Conclusão

Considere a diversificação ao escolher uma carteira de criptomoedas. Isso porque ela é útil tanto no mundo das criptomoedas quanto no mundo da moeda fiduciária. É uma boa ideia armazenar seus ativos digitais em várias carteiras de criptomoedas, se você tiver muitos.