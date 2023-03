Estado promove mutirão de emprego com 1.784 vagas para operador de telemarketing na Agencia do Trabalhador. Foto: Geraldo Bubniak/AEN

As agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados de atendimento iniciam a semana com 11.773 vagas de emprego ofertadas com carteira assinada. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.350 oportunidades em todo o Estado. Na sequência, alimentador de linha de produção, com 554; magarefe, com 436; e safrista, com 338.

O maior volume está na Região Metropolitana de Curitiba (2.009), com vagas para operador de telemarketing receptivo (329), operador de telemarketing ativo e receptivo (283), auxiliar de linha de produção (212) e auxiliar de cozinha (70). Para preenchimento imediato de postos de trabalho na Capital são oferecidas oportunidades para as funções de vendedor interno (50), fiscal de loja (20), manobrista (10), farmacêutico em farmácia veterinária (02) e nutricionista (01).

Em segundo lugar está a regional de Toledo, com 1.996 vagas. Auxiliar de linha de produção é a função com mais postos de trabalho abertos (482), seguida de operador de processo de produção (155); abatedor de porco (150); e abatedor de aves (123)

São destaques na oferta de postos de trabalho as regionais de Cascavel , com 1.070 oportunidades de trabalho, Maringá (938), Londrina (775) e Pato Branco (723). Em Cascavel, as funções que lideram são auxiliar de linha de produção, com 350 empregos disponíveis; magarefe, com 200; técnico em fibras óticas, com 50; e desossador, com 40.

Em Maringá, são oferecidas vagas para alimentador de linha de produção (247), auxiliar de linha de produção (216), magarefe (96) e cabista (50)

Também estão disponíveis 243 vagas para alimentador de linha de produção em Londrina; 176 para auxiliar de linha de produção; 77 para safrista; e 20 para tratorista agrícola na região. Em Pato Branco são 199 vagas para auxiliar de linha de produção, 69 para safrista, 54 para operador de processo de produção e 30 para servente de obras.

MULHERES – Mês de março terá mutirões de emprego para mulheres em toda a Rede Sine estadual. No dia 08, ações simultâneas de empregabilidades para mulheres, como mutirões do emprego, acontecem em toda a Rede Sine estadual. No decorrer do mês de março as Agências do Trabalhador e postos de atendimento oferecem atividades em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres.

ATENDIMENTO – Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações Junto à unidade da Agência do Trabalhador de seu município. O agendamento deve ser feito AQUI.