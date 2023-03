Freepik

O Paraná é uma potência leiteira, sendo o segundo maior produtor do país, atrás apenas de Minas Gerais. Ainda, o Estado abriga os dois municípios com as maiores produtividades do Brasil: Castro e Carambeí, respectivamente. O volume captado por Castro atinge 381,7 milhões de litros por ano, enquanto Carambeí produz 227,8 milhões de litros. Juntos respondem por mais de 8% da produção nacional.

Esse potencial encontra respaldo na capacidade e qualidade dos produtores rurais paranaenses, que há décadas investem em tecnologia, conhecimento técnico, genética, manejo e outros fatores capazes de transformar a atividade rentável. A cadeia da pecuária de leite no Paraná conta com suporte do SENAR-PR, que oferece dezenas de títulos de cursos na área, desde o manejo do pasto até a gestão da propriedade, passando pelas formações práticas realizadas no Centro de Treinamento para Pecuaristas (CTP), em Castro.

Para facilitar o acesso dos pecuaristas a esse universo de conhecimento, a entidade lançou recentemente a cartilha Bovinocultura de Leite, que traz a descrição de todos as capacitações ligadas à atividade, com suas caraterísticas, duração, pré-requisitos e outras informações. Cada descrição é acompanhada de um QRCode, que leva para a seção de cursos do site do Sistema FAEP/SENAR-PR, no qual os interessados podem aprofundar a pesquisa, verificar onde será realizado o curso mais próximo e efetivar a inscrição.

“Os avanços tecnológicos ocorridos dentro da porteira, com automação dos processos produtivos, obrigaram os produtores e trabalhadores desta cadeia a estarem em constante aperfeiçoamento. Por isso, centralizar as informações sobre cursos e formações desta área em um modelo de cartilha atende a uma demanda de profissionais que atuam em diversos elos dessa cadeia produtiva”, destaca Débora Grimm, diretora técnica do Sistema FAEP/SENAR-PR.

Além do site da entidade, os cursos do SENAR-PR podem ser solicitados via sindicato rural. Para isso, o produtor rural precisa procurar a entidade mais próxima e verificar a disponibilidade. Os cursos do SENAR-PR são gratuitos e com certificados, que são reconhecidos pelo mercado pela qualidade prática dos conteúdos.