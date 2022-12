Franklin de Freitas – Impostômetro registra o que pagamos de impostos aos governos federal

A ceia de Natal vai pesar no bolso de quem pretende celebrar, já que os impostos que incidem sobre os produtos típicos são indigestos para o consumidor. Segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), uma garrafa de champagne, por exemplo, 59,49% do seu preço são impostos.

Os enfeites de natal, possuem 48,02% de taxas, o saboroso panetone, conta com 34,63% de tributos, nem a árvore de natal escapa, 39,23% são impostos, já brinquedos, contam com 39,70% de tributos e o famoso peru, onde 29,32% são impostos e são abocanhados pelo governo.

A carga tributária é a soma da arrecadação de todos os tributos (impostos, taxas e contribuições).