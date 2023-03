Tânia Rêgo/ABr

Até o final de fevereiro, 189.261.144 pessoas foram recenseadas em todo o Brasil, chegando a 91% da população estimada. No Paraná, esse número chegou a 10,7 milhões de pessoas, chegando também a 91% da estimativa para o estado.

No entanto, os recenseadores do IBGE seguem em campo até o final do mês, buscando ainda entrevistar os moradores que não foram encontrados durante a coleta – os chamados “moradores ausentes”, inclusive eventuais recusas e pessoas que solicitaram mas não responderam ao questionário via internet. Essa busca faz parte da “fase de apuração” do Censo, e já inicia as ações pós-coleta, inclusive as pesquisas de qualidade.

“Estamos focados em algumas regiões com maiores ocorrências de ‘não-resposta’, como a Região Metropolitana de Curitiba (mas não Curitiba) e a região de Maringá, mas há municípios em todo o estado onde essa busca continua ainda em março”, explica Elias Guilherme Ricardo, superintendente do IBGE no Paraná.

Para o cidadão que não tiver respondido ao Censo, o IBGE pede que entrem em contato via telefone 0800-721-8181.