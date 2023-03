Reprodução/Votorantim

O Centro de Excelência Votorantim (CoE) abriu as inscrições para o programa de estágio. Serão preenchidas até 30 vagas para Curitiba, sede do CoE, que atua como hub de serviços e inovação da Votorantim S.A., e provê soluções para as empresas do portfólio da Votorantim.

Podem se inscrever estudantes universitários (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) a partir do segundo semestre e com pelo menos um ano até a conclusão da graduação nos cursos de Ciências Contábeis, Administração, Ciências Econômicas, Gestão Financeira, Gestão de RH, Engenharia de Produção, Engenharia de Controle e Automação, Matemática/Estatística, Tecnologia da Informação e áreas correlatas. Os participantes do programa de estágio atuarão nas áreas Financeira, Contabilidade e Tributos, Recursos Humanos, Jurídico, Inovação, Planejamento e Gestão e Melhoria Contínua.

O programa de estágio oferece uma trilha de treinamentos ao longo do ano, com o objetivo de desenvolver o senso analítico, a capacidade lógica e competências sociais e comportamentais para fortalecer protagonismo, comunicação, criatividade, inspiração, inovação e construção colaborativa. Essa formação se reflete no número de efetivações do programa, que atingiu uma taxa de 60% em 2022.

Além da trilha de desenvolvimento, os selecionados receberão uma bolsa-auxílio mensal de R$ 1.200 com benefícios como Gympass, café da manhã e almoço nas dependências da empresa, assistência médica da Unimed, telemedicina Albert Einstein, campanha de vacinação, day off de aniversário, auxílio home office, transporte fretado ou vale-transporte e seguro de vida. O programa adota modelo híbrido, das 8h às 15h com intervalo para almoço, sendo 2 ou 3 dias em home office e o restante no escritório do CoE, situado no bairro Abranches, em Curitiba.

O programa é afirmativo para pessoas pretas ou pardas, PCDs, LGBTQIA+ ou em vulnerabilidade social.

O processo seletivo – que inclui etapa de testes, dinâmicas e entrevistas individuais – será todo online. As inscrições estão abertas até 6 de abril, pelo site https://estagiocoe.gupy.io/.

Sobre o Centro de Excelência Votorantim

O CoE | Centro de Excelência Votorantim é um hub de serviços formado por centros especialistas em tecnologia da informação, finanças, contabilidade e tributos, recursos humanos, soluções imobiliárias, inovação e uso de dados (analytics).

O CoE mantém unidades em São Paulo e Curitiba, no Brasil, e em Lima, no Peru – estrutura que abriga cerca de 900 empregados, com o objetivo de gerar valor por meio da busca incessante por excelência operacional, intimidade com o cliente e inovação.