Ari Dias/AN-PR

O valor do conjunto dos alimentos básicos diminuiu em 13 das 17 capitais onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Mas, entre as quatro capitais com alta, está Curitiba, onde o custo da cesta subiu 0,13%. A maior alta foi em Porto Alegre (0,65%).



Já na variação acumulada do ano, Curitiba registra queda de 2,71%. No acumulado de 12 meses, também há queda de 3,11%.



Entre fevereiro e março houve redução do preço médio da batata (-14,42%), óleo de soja (-6,43%), arroz parboilizado (-4,31%). As altas foram da banana (8,58%), tomate 5,63%), açúcar refinado (2,00%) e no feijão preto (1,59%).