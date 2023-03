Arquivo/AN-PR

Em fevereiro de 2023, a cesta básica em Curitiba apresentou redução de 2,34% na comparação com janeiro e custou R$ 678,90, o décimo maior valor entre as 17 cidades onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) realiza a pesquisa. No ano, o porcentual de aumento do conjunto de alimentos básicos foi de -2,83%, e, em 12 meses, de 3,98%. Entre janeiro e fevereiro houve redução do preço médio da batata (-22,50%), tomate (-12,81%), café (-1,60%), pão francês (-0,83%), carne bovina de primeira (-0,75%) e óleo de soja (-0,31%). Os produtos que apresentaram aumento no preço médio foram: leite integral (4,85%), feijão preto (3,55%), manteiga (1,71%), arroz parboilizado (0,87%), banana (0,56%) e açúcar refinado (0,25%). O preço da farinha de trigo manteve-se estável. As capitais com a cesta mais cara foram São Paulo (R$ 779,38), Florianópolis (R$ 746,95), Rio de Janeiro (R$ 745,96) e Porto Alegre (R$ 741,30). Em fevereiro de 2023, o trabalhador curitibano remunerado pelo salário-mínimo comprometeu 114 horas e 43 minutos da jornada mensal para adquirir os gêneros essenciais. Em dezembro de 2022, o tempo foi de 126 horas e 49 minutos; em fevereiro de 2022, 118 horas e 31 minutos.