Batata e banana foram os maiores vilões da cesta 2022 (Arquivo/ABr)

Em 2022, o valor da cesta básica aumentou nas 17 capitais onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos Dieese) realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. As altas mais expressivas, quando se compara dezembro de 2021 com o mesmo mês de 2022, foram registradas em Goiânia (17,98%), Brasília (17,25%), Campo Grande (16,03%) e Belo Horizonte (15,06%).



Em Curitiba, no mesmo período, a alta foi de 11,17%. Mas, em dezembro de 2022, a cesta básica na capital paranaense apresentou redução de 1,58%, na comparação com novembro de 2022, e custou R$ 698,66, o nono maior valor entre as 17 cidades onde o Dieese realiza a pesquisa.



Entre novembro e dezembro houve redução do preço médio da banana (-7,98%), batata (-7,20%), açúcar refinado (-2,88%), carne bovina de primeira (-2,34%), leite integral (-1,75%), manteiga (-1,41%), café (-0,48%) e farinha de trigo (-0,14%).



Os produtos que apresentaram aumento no preço médio foram: arroz parboilizado (7,18%), tomate (4,40%), feijão preto (3,14%), pão francês (0,43%) e óleo de soja (0,40%).



No ano (dez/2022 / dez/2021), 10 produtos tiveram alta acumulada de preço, sendo que os maiores aumentos foram registrados na batata (64,44%), banana (48,75%), farinha de trigo (33,03%), leite integral (26,94%), manteiga (22,77%), tomate (19,18%), pão francês (14,68%), café (7,83%), óleo de soja (5,63%) e arroz parboilizado (0,23%). Ocorreram quedas no feijão preto (-7,07%), açúcar refinado (-4,04%) e carne bovina de primeira (-0,93%).



Em dezembro de 2022, o trabalhador curitibano remunerado pelo salário-mínimo comprometeu 126 horas e 49 minutos da jornada mensal para adquirir os gêneros essenciais. Em dezembro de 2021, o tempo foi de 125 horas e 41 minutos.



Quando comparados o custo da cesta e o salário-mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social, o percentual em dezembro de 2022 foi de 62,32% e de 61,77% em dezembro de 2021.

O valor médio da cesta básica curitibana em 2022 foi de R$ 691,94 o que correspondeu a um aumento de 14,38% em relação a 2020 (R$ 604,93).