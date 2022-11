No ano, Curitiba acumula alta de 10,8% na cesta (Valquir Aureliano)

O valor do conjunto dos alimentos básicos aumentou em 12 das 17 capitais onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Entre setembro e outubro, as altas mais expressivas ocorreram em Porto Alegre (3,34%), Campo Grande (3,17%), Vitória (3,14%), Rio de Janeiro (3,10%) e Curitiba e Goiânia (ambas com 2,59%).



Em 2022, o custo da cesta básica apresentou elevação em todas as cidades, com destaque para as variações acumuladas em Campo Grande (14,39%), Goiânia (13,15%), Porto Alegre (12,58%), Brasília (12,47%) e Curitiba (10,80%). Em Recife, foi observado o menor percentual (4,89%).



Em outubro de 202o custo da cesta curitibana chegou a R$ 696,31, o quinto maior valor entre as 17 cidade pesquisadas.



Entre setembro e outubro houve aumento do preço médio batata (27,83%), tomate (23,13%), banana (10,51%), açúcar (0,74%), pão francês (0,72%) e arroz parboilizado (0,26%).



Os produtos com reduções foram: leite integral (-11,50%), feijão preto (-3,99%), óleo de soja (-2,63%), farinha de trigo (-1,62%), café (-1,03%), manteiga (-0,02%) e carne bovina de primeira (-0,02%).



No ano (out/2022 / dez/2021), 10 produtos tiveram alta acumulada de preço, sendo que os maiores aumentos foram registrados na batata (71,73%), banana (50,73%), leite integral (35,75%), farinha de trigo (31,41%), manteiga (27,66%), pão francês (14,27%), café (10,13%), óleo de soja (3,96%), carne bovina de primeira (0,73%) e tomate (0,46%).