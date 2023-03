O mercado financeiro aponta 99,6% de chance de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manter as taxas de juros no patamar atual, entre 4,75% e 5,00%, nos Estados Unidos, na próxima decisão de política monetária, em maio, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group. Na quinta-feira, 23, a probabilidade era de 72,6%.

A mudança ocorre enquanto bancos norte-americanos registram novas quedas significativas no pré-mercado em Nova York, seguindo o tombo do Deutsche Bank na Bolsa de Frankfurt. Há ainda 0,4% de chance de corte de 25 pontos-base (pb) no quadro atual, sem possibilidade agora de uma alta de 25 pontos-base (esta aparecia ontem com 27,4% de chance).

Para o fim de 2023, a possibilidade vista agora como mais provável (36,0%) é de que os juros estejam na faixa entre 3,50% e 3,75%, seguida (35,3%) pela de que estará na faixa entre 3,75% e 4,00%.

Nesta quarta-feira, o Fed elevou os juros em 25 pb, para a faixa entre 4,75% e 5,00%.