Clube de Benefícios Cheers anuncia expansão nacional com descontos para estudantes em baladas, bares, restaurantes e cafeteria.

A startup Cheers, de Curitiba, anuncia a expansão para outros estados. O Clube de Benefícios voltado ao público jovem acaba de entrar nos mercados de Goiânia, Florianópolis e Campinas. A meta é chegar a 40 cidades brasileiras nos próximos anos, ofertando descontos para estudantes em bares, restaurantes e baladas.

O Clube de Benefícios Cheers é um programa de vantagens exclusivo, focado em estudantes, que oferece descontos e promoções em diversos estabelecimentos de Curitiba, como bares, baladas, restaurantes, cafeterias e pubs.

Os assinantes têm desconto na taxa de compra de ingressos para eventos pelo aplicativo da Cheers e acesso prioritário em eventos selecionados, evitando filas e participando de sorteios exclusivos, como saldo, combos em parceiros e ingressos para festas.

Mas o propósito da Cheers vai além da diversão. A curadoria dos parceiros busca garantir qualidade nos descontos oferecidos. “Nosso objetivo é transformar a experiência universitária no Brasil. Queremos entregar uma rede sólida de benefícios que combine entretenimento, economia e praticidade”, afirma Pedro Viggiano, sócio-fundador da empresa.

Clube de benefícios para estudantes usa modelo inovador

Fundada em 2018, a Cheers surgiu com a proposta de facilitar o cotidiano de estudantes e entidades acadêmicas, inicialmente com a digitalização de ingressos para eventos universitários. O modelo inovador substituiu os antigos bilhetes de papel por ingressos digitais com QR Code, otimizando o controle de acesso e reduzindo o impacto ambiental. Com o tempo, a plataforma evoluiu para oferecer ao público jovem algo além, se tornando um ponto de conexão para bares, baladas, produtoras, entidades.

Além da tecnologia de gestão, a startup fortaleceu seu posicionamento como elo entre estudantes e uma rede de vantagens exclusivas. O Clube de Benefícios, agora em expansão, conecta jovens a experiências que vão de festas e bares a descontos em grandes marcas como Nike, Natura e AliExpress.

“O funcionamento é simples: o estudante acessa o app da Cheers, verifica se sua cidade já está na lista e, se estiver, pode assinar o clube por R$ 9,90 por mês. Isso dá acesso a entrada VIP em festas, drinks em dobro, combos de lanche e cashback em produtos de grandes marcas”,

explica Gabriel Russo, CEO da Cheers.

Clube de benefícios e parceiros

Com mais de 40 parcerias ativas em Curitiba, a empresa leva agora seu modelo para novas praças com a proposta de aproximar os estudantes de uma vida universitária mais acessível, divertida e bem conectada.

A expansão acompanha um cenário promissor para o setor: segundo o Censo da Educação Superior 2023, divulgado pelo MEC e pelo Inep, o Brasil atingiu o maior número de matrículas no ensino superior em nove anos, com mais de 9,9 milhões de estudantes. Esse crescimento reforça o potencial de um mercado que movimenta bilhões de reais anualmente, formado por um público exigente, digital e sedento por soluções práticas.

Em apenas cinco anos, a Cheers já soma números robustos: mais de cinco mil parceiros, 2 milhões de usuários ativos, 6,3 milhões de ingressos vendidos, meio milhão de produtos comercializados e mais de 1,8 milhões de downloads do aplicativo. Tudo isso com uma equipe enxuta de 40 profissionais espalhados por seis estados.

Mais informações no site oficial: cheers.com.br