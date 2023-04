O Banco Central do Chile decidiu nesta terça-feira, 4, por unanimidade, manter sua taxa básica de juros em 11,25%. Em seu comunicado, a autoridade aponta que a inflação continua alta. “Embora a inflação cheia tenha caído, o núcleo da inflação permaneceu em níveis semelhantes por vários meses. Além disso, acumulou uma significativa surpresa ascendente nos últimos meses. A maioria das medidas das expectativas de inflação para dois anos continua acima de 3%”, destaca o BC, em nota oficial.

“O Conselho reafirma seu compromisso de atuar com flexibilidade caso algum dos riscos internos ou externos se materialize e as condições macroeconômicas assim o exijam”, completa.

Além disso, o texto ainda traz que, no plano externo, até o início de março, configurava-se um ambiente com melhores perspectivas para o crescimento mundial e maior preocupação com a inflação. Contudo, nas últimas semanas, as atenções voltaram-se para a saúde financeira de alguns bancos em economias desenvolvidas. “Em suma, a volatilidade e a incerteza sobre o cenário futuro permanecem elevadas”, conclui.