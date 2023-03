José Fernando Ogura/ANPr

A empresa pública Portos do Paraná informou em boletim divulgado na noite desta quinta (16) que, nas últimas 24 horas, das 7h de ontem (15) às 7h de hoje (16), foram recebidos 1.093 caminhões no pátio público de triagem do Porto de Paranaguá. O movimento está dentro dos padrões, para o período que vem sendo de chuva. Dos 16 dias de março, tivemos sete com paralisação por chuva.

Ao longo desta semana, de segunda (13) a quarta (15), 3.778 veículos acessaram o local onde os transportadores aguardam para descarregar granéis sólidos vegetais para exportação (soja, milho e farelos) nos terminais portuários de Paranaguá.

Considerando apenas os três berços do Corredor de Exportação do porto (212, 213 e 214), no mesmo período, foram carregadas quase 108.334 toneladas (soja grão, milho e farelo de soja). Nesta semana, de segunda (13) até ontem (15), foram carregadas 148.428 toneladas.

Em relação aos granéis sólidos de importação (fertilizantes e cereais), foram descarregadas cerca de 22 mil toneladas, nas mesmas 24 horas, considerando apenas o cais comercial do Porto de Paranaguá. De segunda (13) até ontem (15), foram 54.148 toneladas.