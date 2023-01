Fernando Frazão/ABr

As chuvas que acontecem normalmente no verão em boa parte do Brasil podem causar transtornos também dentro de casa. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre os dias 10 e 18 de janeiro de 2023, a previsão indica acumulados de chuva significativos, maiores que 50 mm, em grande parte da Região Norte, Centro-Oeste, centrossul do Maranhão e Piauí, na costa leste e faixa norte da Região Nordeste, além do sul da Região Sudeste. Já no leste do Amapá, os volumes de chuva podem ultrapassar 100 mm.

De acordo com Pedro Al Shara, engenheiro elétrico e CEO da TS Shara, este é um momento que todos devem tomar muito cuidado, uma vez que as fortes chuvas podem afetar a rede elétrica e, por consequência prejudicar não só aparelhos eletrônicos, como causar acidentes. “As variações de tensão na rede elétrica provocam avarias aos equipamentos e na maior parte dos casos, são imperceptíveis aos usuários imediatamente, pois os componentes são afetados lentamente, diminuindo sua vida útil”, explica o especialista.

Outro aspecto que as tempestades também podem acarretar são os choques elétricos provenientes dos raios, que por sua vez têm em média 30 mil ampères e podem afetar a rede elétrica, já que a descarga chega a percorrer distâncias da ordem de 5km. “Os investimentos em produtos de proteção de energia de maneira geral não chegam a 5% do valor dos prejuízos causados por raios ou surtos de tensão em residências ou comércios”, esclarece o engenheiro elétrico e CEO da TS Shara, Pedro Al Shara.

Para evitar muitos desses transtornos, o especialista da TS Shara recomenda alguns cuidados básicos que podem ajudar a proteger os aparelhos eletrônicos, assim como a rede elétrica:

– Aperte o off – Em caso de falta de energia, o ideal é desligar todos os equipamentos sensíveis – por exemplo, computadores, televisores, aparelhos de DVD e de som da tomada. A medida também é recomendada em casos de variação da tensão – quando a energia não chega a cair completamente e oscila entre altas e baixas tensões.

– Protetores de energia: No caso de descargas elétricas por raios, é recomendável instalar dispositivos de proteção contra surtos de tensão (DPS). Também existem DPSs que podem ser instalados diretamente na tomada utilizada por equipamentos sensíveis, como computadores.

– Nobreaks: Além dos protetores de energia, há os nobreaks, equipamentos que protegem contra a sobretensão e têm bateria própria que mantém o computador ligado preservando as tarefas realizadas por horas ou até que o equipamento seja desligado corretamente sem perdas de arquivos.

– Antirraios: Os protetores antirraios também protegem de maneira eficiente qualquer aparelho eletrônico ou de informática a ele ligado, contra descargas atmosféricas (raios), picos de tensão, sobrecarga e curtos-circuitos. O equipamento também tem a função de proteger os pontos de energia (tomadas) contra sobrecargas de equipamentos.

– Vazamentos: Verifique se não tem algum vazamento, infiltração ou se não está entrando água por alguma janela próxima dos eletrônicos. Caso a água atinja algum equipamento, ele deve ser desligado, assim como todos os disjuntores da residência.

– Terceiro Pino: Não quebre o terceiro pino dos carregadores. Ele serve exatamente para proteger os eletrônicos de cargas elétricas muito altas. Ao invés de quebrar esse pino, use um adaptador de tomada.

– Bombeiros: Em um problema de grande escala, como a queda de um poste, bombeiros devem ser acionados através do 193.