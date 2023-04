(Valter Campanato/ABr)

As famílias com rendimentos entre R$ 1,3 mil e R$ 5,2mil, classificadas como classes D e E, mais da metade do dinheiro recebido mensalmente (50,7%) é gasto com comida, segundo pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Locomotiva. O estudo foi encomendado pela empresa de benefícios VR.



As famílias da classe C, que ganham entre R$ 5,2 mil e R$ 13 mil mensais, gastam em média um terço, o equivalente a 33,3%, dos rendimentos com alimentação.



Entre as famílias da classe B, com rendimento de R$ 13 mil a R$ 26 mil, o percentual da renda comprometida com alimentação cai para 13,2%.Com informações da Agência Brasil.