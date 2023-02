Curitiba, 14 de dezembro de 2022 – Serviço de telecomunicação no centro de Curitiba. Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

As Agências do Trabalhador do Paraná colocaram no mercado de trabalho 8.689 pessoas via rede Sine em janeiro deste ano, um aumento de 14,07% em comparação ao mesmo período de 2022, com 7.617 postos de trabalho com carteira assinada, e de 82% na comparação com 2021, com 4.755. Os destaques foram as regionais de Curitiba (1.450), Toledo (1.131), Francisco Beltrão (807), Pato Branco (756), Maringá (531), Campo Mourão (494), Cianorte (436), Umuarama (400) e Londrina (359).

Também houve um aumento no número de inscritos para vagas, com 29.356 em janeiro de 2023, contra 23.415 em janeiro de 2022 e 15.696 em janeiro de 2021, fruto da divulgação das oportunidades. O número de ofertas também cresceu: 63.741 em 2023, 56.650 em 2022 e 37.246 em 2021. Segundo a Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), fruto do engajamento dos servidores das agências e dos postos avançados e do ambiente de crescimento da economia.

De acordo com o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, os resultados de janeiro nas Agências do Trabalhador, assim como o período de colheita da safra de soja e o volume de exportações já registrado no primeiro mês do ano, tendem a se transformar em bons resultados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de janeiro, que ainda não foi divulgado.

O chefe da pasta ressaltou ainda que o volume de colocações via rede estadual deve apresentar percentuais de empregabilidade ainda maiores nos próximos meses. “Nas próximas semanas teremos o resultado de um conjunto de ações adotadas pela Secretaria para o preenchimento de vagas ofertadas em todo o Estado, em especial a realização de mutirões do emprego em várias localidades, agilizando o contato entre quem quer trabalhar e o empregador que precisa contratar”, afirmou.

Para elevar ainda mais o saldo de empregos gerados no Paraná e avançar posições no ranking nacional de empregabilidade até o final de 2023, a SETR vai estabelecer uma meta de atendimento a ser seguida pelos 24 escritórios regionais. O objetivo é a realização de uma força-tarefa contínua para o preenchimento de vagas e análise de currículos e oportunidades.

De acordo com o Caged, o Paraná criou 118.149 novas vagas de trabalho em 2022 (saldo de admissões e demissões), ocupando o primeiro lugar no ranking de empregabilidade entre os estados do Sul. Através da Rede Sine, no entanto, o Estado foi o que mais empregou formalmente trabalhadores no ano passado, indicador apenas de admissões, com um acumulado de 122.083 colocações.