Nos primeiros anos de pandemia e ensino remoto, vendas caíram: agora vem a retomada (Valquir Aureliano)

Após dois anos consecutivos em que as vendas foram fortemente impactadas pela pandemia do novo coronavírus, que obrigou a adoção do ensino remoto nos estabelecimentos educacionais públicos e privados, o mercado de materiais escolares finalmente registra uma forte retomada no Paraná. Segundo informações do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o setor de “livros, jornais, revistas e papelaria” foi o que mais cresceu em termos de venda e faturamento entre todos os segmentos do comércio até novembro de 2022. E pelo que as lojas que trabalham com esses artigos vem sentindo nos últimos meses, é de se esperar que o resultado tenha sido ainda mais expressivo em dezembro do ano passado e janeiro deste ano, quando as famílias começam a se preparar para o volta às aulas do novo período letivo.

Conforme dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE, entre janeiro e novembro do ano passado o mercado de livros, jornais, revistas e artigos de papelaria registrou alta de 45,9% no volume de vendas, enquanto a receita nominal dessas empresas deu um salto de 52,4%. O setor, que foi um dos mais impactados pela pandemia, chegou a registrar queda de 30% nos dois índices ao longo do primeiro ano de crise sanitária, mas desde o começo do ano passado, com a retomada das aulas presenciais, ganhou novo fôlego e passou a crescer de forma expressiva e consistente.

Para a volta às aulas de 2023, então, a expectativa é das melhores possíveis para as papelarias, livrarias e outras empresas que trabalham com material escolar na capital paranaense. A Casa China, por exemplo, projeta um crescimento de 68% na venda desses itens em relação a 2022, enquanto a Papelaria Abranches relata que as vendas entre o final do ano passado e o começo deste ano já supera o mesmo período de 2019 e 2020, antes da pandemia do novo coronavírus passar a fazer parte da realidade brasileira. Um movimento impulsionado, principalmente, por uma demanda reprimida de anos anteriores, quando muitas famílias ficaram mais tempo sem comprar novos materiais.

“Devido à pandemia, agora tivemos um bom retornos pras papelarias. Os pais ficaram todo esse tempo sem comprar material, não tinha mais nada e aí deu um boom. Porque normalmente as famílias aproveitam coisas dos outros anos, mas agora não tinha muito o que aproveitar e daí as vendas cresceram muito”, afirma Natália Pinatel Malito, proprietária da Papelaria Abranches. “Neste ano, eu ganhei 20% a mais comparando com o final de 2019 e começo de 2020, antes da pandemia. Já fiz umas três, quatro compras para repor estoque. Superou as expectativas. E a papelaria que investiu com medo, se deu mal. Não tem mais dos fabricantes para comprar”, complementa a empresária.

Além disso, o diretor da Casa China, Douglas Nomura, também destaca que a empresa tem adotado outras estratégias para incentivar o consumo, com uma campanha agressiva nos preços, um mix diversificado com 5 milhões de itens e a oferta de facilidades na hora do pagamento, como o parcelamento da compra em até 12 vezes sem juros. “A compra dos itens da lista coincide com um momento do ano em que as famílias estão com seus orçamentos mais apertados e a Volta às Aulas é uma das principais datas em nosso calendário, por isso nos preparamos sempre com antecedência para conseguir negociações especiais com os fornecedores e deixar os nossos preços ainda mais competitivos. Além disso, buscamos contemplar um mix completo para que todos os nossos clientes consigam concentrar as compras em uma única loja”, destaca.

Ainda segundo Malito, a expectativa é que o mercado permaneça aquecido, pelo menos, até março. “Muita gente deixa as compras para o último segundo, espera virar o cartão e etc. Compram o básico, as crianças já vão para a escola e depois complementam a lista de materiais. Nosso volta às aulas termina em março”, diz a dona da Papelaria Abranches, comentando ainda que a chamada ‘papelaria fofa’ ou ‘papelaria criativa’ tem sido um dos destaques da temporada. “Tem muita novidade: caneta com duas pontas, carimbo roller, bloco, caderneta… É muita coisa que lançaram, o que deu um up nas vendas. E a criançada está por dentro, acompanham nas redes sociais, como Instagram, Youtube. Eles chegam na papelaria e já estão sabendo. Quando lancei uma novidade, a criança já pediu outra. É muita informação.”

Valquir Aureliano

Preço de um mesmo item pode variar mais de 200%

Recentemente, o Procon de São Paulo fez um levantamento de preços do material escolar e revelou que o valor de um mesmo item pode chegar a variar até 262,5%, caso da caneta esferográfica Economic 1,0mm da Compactor, que foi encontrada por R$0,80 e por R$2,90 em estabelecimentos diferentes. Além disso, a análise, que mapeou preços em grandes sites e lojas do setor de papelaria, também revelou que houve um aumento médio de 14% na maioria dos itens da lista escolar.



Para economizar nas compras, os pais ou responsáveis e os próprios estudantes podem utilizar algumas estratégias, como explica Guilherme Vieira, fundador do Pelando, rede social de compras que reúne milhares de promoções e cupons de descontos nos principais e-commerces do país.



Uma dessas dicas é reaproveitar materiais que ainda estão em bom estado e tentar trocar livros com outros estudantes. Além disso, também é fundamental fazer uma boa pesquisa de preços, o que pode ser feito, por exemplo, utilizando-se comparadores de preços online. Além disso, verifique se não encontra ofertas especiais para compras em grande quantidade e, se possível, negocie descontos para pagamentos instantâneos (PIX) ou à vista, já que muitas lojas, online e físicas, oferecem melhores condições de pagamento como estratégia para evitar o abandono de carrinho.



Em 2022, volume de vendas cresceu em apenas quatro dos 11 setores do comércio pesquisados

Os dados mais recentes da Pesquisa Mensal do Comércio, do IBGE, são referentes ao mês de novembro do ano passado. E revelam que dos onze setores pesquisados, apenas quatro tiveram alta no volume de vendas no comércio varejista, ainda que a receita nominal tenha crescido em oito dos onze setores pesquisados.



Com relação ao volume de vendas, o setor de livros, jornais, revistas e papelarias foi o que mais cresceu, com alta de 45,9% entre janeiro e novembro de 2022 na comparação com o mesmo período do ano passado. Na sequência aparecem ainda o setor de combustíveis e lubrificantes (com alta de 13,8% nas vendas) e o de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (+8,9%). Por outro lado, as maiores retrações foram egistradas no setor de móveis (-21,1%) e no de eletrodomésticos (-9,3%).



Já quando analisado o índice de receita nominal de vendas do comércio varejista, novamente o setor de livros, jornais, revistas e papelarias é o principal destaque, com crescimento de 52,4%. Em seguida vem o setor de combustíveis e lubrificantes (+33,1%), enquanto o maior tombo na receita afetou o setor de móveis (-11,1%).