Marcello Casal Jr/ABr

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.566 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (18) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram 11 – 23 – 45 – 53 – 57 – 59. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 9 milhões.

O próximo sorteio será na quinta-feira (23). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Os sorteios da Mega-Sena normalmente são feitos às quartas e nos sábados, mas como esta quarta tem ponto facultativo até o meio-dia por causa da Quarta-Feira de Cinzas, e na segunda (20) e na terça (21) foram de feriado, o sorteio foi levado para o dia seguinte.