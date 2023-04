Divulgação/BRDE

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) alcançou R$ 477,5 milhões em contratações de novos créditos no Paraná nos primeiros 100 dias do segundo mandato do governador Carlos Massa Ratinho Junior. O montante é 135% maior que o contratado no mesmo período de 2022 (R$ 207,64 milhões). Nos três estados do Sul do Brasil, onde atua, o montante chega a R$ 934 milhões em contratações neste período.

No Paraná, houve aumento expressivo nos volumes de recursos destinados aos segmentos que mais contrataram crédito: o agronegócio, com R$ 155 milhões, teve crescimento de 44,5% em relação a 2022; projetos de energia sustentável, com R$ 126 milhões, subiu 203%, e negócios, com R$ 109,3 milhões, registrou alta de 204%.No total, 181 projetos foram financiados nos três primeiros meses do ano.

A principal fonte de recursos foram os fundos internacionais, como o da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), que já operou R$ 124 milhões. Na sequência, vêm os financiamentos via Finame (Agência Especial de Financiamento Industrial), dirigido a projetos de máquinas e materiais para indústrias.

O presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski, afirma que os resultados são frutos do trabalho de toda a equipe do banco, comprometida em levar o crédito como instrumento de desenvolvimento social e econômico.

“Esses resultados também representam o nosso posicionamento de manter diálogo mais aberto com a sociedade, de caminharmos para ser um Banco Verde. Também representam a capacidade de captar bons recursos e contribuir para uma sociedade que gere empregos, mova a economia de forma humanizada, em uma integração orientada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior”, disse Bley.

PROGRAMAS DE INOVAÇÃO – Em março, o BRDE realizou a solenidade de formatura de 632 jovens do Ensino Médio, matriculados em escolas da rede pública do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eles integraram o programa Dev the Devs, que oferece formação inicial para desenvolvedores de sistemas, de forma gratuita.

O programa é operado pelo BRDE em parceria com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e Parque Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc). Foram oferecidas 2.100 vagas, sendo 50% para meninas, divididas entre os três estados, e 153 jovens do Paraná concluíram o curso, totalmente online e gratuito.

Outro programa de destaque nestes primeiros 100 dias é o BRDE Labs PR, que na sua quarta edição tem como tema Inovação Verde e Equidade. O Labs é um instrumento criado pelo BRDE para acelerar o desenvolvimento do ambiente de inovação na região Sul do Brasil. Dez empresas paranaenses já foram selecionadas e, agora, desenvolvem os desafios que serão solucionados pelas startups a serem definidas na próxima fase.

Já no Smart City Expo Curitiba 2023, o BRDE prospectou linhas de crédito nas áreas de inovação, sustentabilidade e apoio aos municípios. Os participantes do evento conheceram a linha de crédito Município Forte BRDE, voltada para saneamento, mobilidade, gestão de resíduos, energia e iluminação pública e resiliência urbana. Desde 2019, essa linha movimentou R$ 177 milhões no Paraná e R$ 679 milhões em todo o Sul.

AGRONEGÓCIO – Na 35ª edição do Show Rural, realizada em fevereiro, em Cascavel, o BRDE assinou R$ 240 milhões em novos negócios com cooperativas e produtores rurais. Também foi firmado contrato com a Prefeitura de Cascavel para aquisição de 15 ônibus elétricos, sendo 13 do modelo convencional e dois articulados, para o transporte urbano do município.

Além disso, o BRDE assinou protocolo de intenções com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Fundação Araucária para apoio a projetos de pesquisa tecnológica nos termos propostos pelo Fundo Verde e de Equidade do BRDE. A prospecção de investimentos soma cerca de cerca de R$ 1,5 bilhão em novos negócios esse ano no Paraná.

No final de março, o governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou a ordem de serviço que autoriza o início da instalação da usina solar, no Aeroporto Regional de Maringá, financiado pelo BRDE. O projeto terá capacidade de geração de 0,7 MWh e será a primeira instalada em um aeroporto regional do Brasil e deve reduzir em 95% os custos de energia elétrica.

Essa linha de crédito faz parte do BRDE Energias Limpas e Renováveis, que já destinou R$ 536,8 milhões a projetos dessa área no Paraná, desde 2019, e teve investimentos na ordem de R$ 6,4 bilhões, com recursos captados através da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).