O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que havia “sinais claros” de que o sistema bancário dos Estados Unidos está “sólido e resistente”. Com isso, o Fed manteve o foco na inflação “muito elevada” e no trabalho para contê-la em sua última reunião, comentou o dirigente, em entrevista à National Public Radio (NPR) veiculada nesta sexta-feira.

Sem direito a voto nas decisões de política monetária neste ano, Bostic considerou que as medidas lançadas até agora pelo Fed e por outras autoridades, como o Tesouro, para apoiar o sistema bancário “parecem estar funcionando”.

De qualquer modo, também notou que “há questões reais” em foco das autoridades, como um “grande buraco na cobertura do seguro” de parte dos depositantes, na recente quebra de dois bancos regionais. Nesse contexto, notou que “não foi uma decisão direta” a da última quarta-feira, mas envolveu um debate sobre o quadro.

Bostic disse, porém, que o Fed em sua última reunião separou a questão bancária da necessidade de combater a inflação.

Ele considerou que há “muita incerteza” sobre como os bancos responderão ao quadro recente, e disse que alguns dirigentes preferiam esperar mais para ver o que ocorrerá, considerando que a incerteza seria ainda “muito grande”.

O próprio Bostic se disse “confortável” sobre a capacidade do Fed de gerenciar a situação.

O dirigente ressaltou a necessidade de conter a inflação e levá-la à meta, definindo isso como “crucial para nossa economia”.

Ele disse que conter a demanda é um dos meios para atingir a meta de 2% de inflação, mas também acrescentou que não espera “nada comparado” à recessão forte vista nos anos 1980 nos EUA, quando o Fed elevou bastante os juros para conter a trajetória dos preços.