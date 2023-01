Franklin de Freitas

O preço médio do litro da gasolina vendido nos postos do país teve queda de R$ 5,04 para R$ 4,98 na semana de 15 a 21 de janeiro, segundo balanço da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O preço mínimo de revenda da gasolina encontrado pela ANP foi R$ 4,15 e o máximo, R$ 6,99.



O preço médio do litro do etanol caiu de R$ 3,94 para R$ R$ 3,85. O valor mais alto pesquisado pela agência foi de R$ 6,57 e o mínimo, R$ 3,15. Já o valor médio do litro do diesel passou de R$ 6,36 para R$ 6,32. O preço mais alto encontrado nos postos foi de R$ 7,99 e o mais baixo, de R$ 5,39.



Mas, nesta terça-feira (24), a Petrobras anunciou reajuste no preço da gasolina nas distribuidoras. A partir de hoje, o valor médio de venda de gasolina A para as distribuidoras passará de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro.



Nota do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Paraná na tarde de ontem, informava que os postos são obrigados a comprar a gasolina das distribuidoras de combustíveis. Deste modo, a chegada dos novos valores ao mercado dependem principalmente dos repasses das distribuidoras. “Em aumentos anteriores, as companhias distribuidoras repassaram elevações de preço com grande agilidade aos postos”, diz a nota.