Divulgação/ Seab

O vice-governador Darci Piana exaltou o comércio mercadista brasileiro e paranaense na abertura da ExpoApras 2023 (ex-Mercosuper), no Expotrade, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, nesta terça-feira (18). O evento, que se estende até o dia 20, tende a se tornar uma das melhores oportunidades de negócios no setor no Estado.

“O Paraná tem muitas coisas que nos orgulham, a Mata Atlântica, a terra roxa, os ciclos da madeira, da erva-mate, do café, a indústria automobilística e moveleira, entre outras”, afirmou Piana. “Mas também é preciso falar do comércio, que tem o respeito nacional, e especialmente do setor de gêneros alimentícios e dos supermercados, que são expoentes em inovação e qualidade”.

Ele visitou a feira acompanhado do secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, e do secretário de Turismo, Márcio Nunes.

O presidente da Associação Paranaense de Supermercados, Carlos Beal, disse que o desafio que a direção se colocou é fazer com que a feira cresça em negócios. “Que as agroindústrias tragam escritórios de negócios, inovações, lançamentos e campanhas para os pequenos, médios e grandes mercados”, acrescentou. “É preciso falar e fazer negócios”.

A feira deve reunir mais de 50 palestrantes. No ano passado foram movimentados cerca de R$ 540 milhões em negócios, com a participação de mais de 50 mil pessoas. Os supermercados paranaenses recebem 2,7 milhões de clientes todos os dias. Eles geram 198.000 empregos diretos e indiretos e faturam, em média, R$ 60 bilhões, cerca de 10% do faturamento do setor no Brasil.

As cooperativas agropecuárias do Paraná ocupam mais de 2,4 mil metros na exposição, com presença de 17 entidades, entre os cerca de 300 estandes. “Elas trouxeram o que tem de melhor”, afirmou o presidente da Ocepar, José Roberto Ricken. “É uma oportunidade para mostrar lançamentos e firmar parceiras”.

Segundo ele, as cooperativas recebem mais de 60% da produção agropecuária paranaense e metade já é industrializada. Para isso, foram investidos R$ 25 bilhões nos últimos cinco anos e há previsão de mais R$ 30 bilhões nos próximos cinco. “O Paraná é ótimo para viver e fazer negócios”, afirmou.