Segundo comunicado oficial da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o comércio de mercadorias e serviços do G20 teve queda no quarto trimestre de 2022 ante o terceiro, o que marcou um “final sombrio para um ano desafiador”.

De acordo com o comunicado, as exportações de mercadorias caíram 3,5%, ao passo que as importações tiveram queda de 3,1%, refletindo a fraca demanda global e a queda nos preços de energia.

Já em relação ao comércio de serviços, estima-se que as exportações cederam 0,8%, enquanto as importações diminuíram 1,5%.