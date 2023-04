Divulgação

As vendas do comércio paranaense tiveram crescimento de 4,3% em janeiro de 2023 na comparação com janeiro de 2022, segundo a Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR).



Os setores com melhores desempenhos no primeiro mês do ano foram livrarias e papelarias (19,75%), concessionárias de veículos (15,04%), combustíveis (13,84%) e óticas, cine-foto-som (11,88%). Por outro lado, as lojas de farmácias e materiais de construção apresentaram quedas nas vendas, de 20,25% e 5,24%, respectivamente.

Em Curitiba e Região, o faturamento do comércio cresceu 7,85% na comparação com janeiro de 2022.