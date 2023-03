O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), decidiu adiar a reunião com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, marcada para a próxima terça-feira, 4 de abril. Segundo ele, a nova data será marcada de acordo com a disponibilidade na agenda da CAE e da presidência do BC.

Cardoso informou que a mudança, definida pela CAE, foi necessária em função do feriado prolongado da próxima semana, que poderia causar prejuízos ao bom andamento da reunião.