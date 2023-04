A Comissão Europeia propôs, nesta quarta-feira, 26, uma reforma abrangente das normas fiscais da União Europeia (UE), com objetivo de assegurar a sustentabilidade da dívida pública e impulsionar o crescimento econômico de longo prazo.

As novas regras incluem a exigência de que países com déficit superior a 3% do Produto Interno Bruto (PIB) façam ajustes equivalentes a 0,5% do PIB até que o saldo negativo fique abaixo desse limite. Já as economias com dívida superior a 60% do PIB terão que ter tomar medidas para reduzi-la.

A Comissão ainda pretende facilitar a implementação de reformas fiscais pelos Estados membros, além de permitir que países tenham mais tempo para adotar os ajustes desde que cumpram determinados critérios.