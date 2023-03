O comissário de Economia da União Europeia (UE), Paolo Gentiloni, afirmou que a inflação na zona do euro já “passou de seu pico e está desacelerando”, durante coletiva do Eurogrupo nesta segunda-feira, 13. No entanto, avisou que riscos para o aumento da inflação ainda são altos.

Gentiloni detalhou que os riscos estão presentes tanto em fatores externos quanto internos, como a reabertura da China e a volatilidade dos preços de energia no bloco, respectivamente, por exemplo.

Adicionalmente, o diretor-geral do Mecanismo de Estabilidade Europeia (ESM, na sigla em inglês), Pierre Gramegna, que também estava presente na coletiva, afirmou que o apoio fiscal oferecido pelo Banco Central Europeu (BCE) aos países integrantes da zona do euro deve ser mais “defasado, para evitar a aceleração da inflação”.