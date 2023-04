O governo federal prepara uma Medida Provisória para aumentar a arrecadação. A ideia é acabar com isenção de imposto sobre remessas internacionais com valor de até US$ 50 (cerca de R$ 250), o que na prática trará impactos sobre o consumidor que compra em sites de e-commerce como AliExpress, Shein e Shopee. A informação foi confirmada nesta terça-feira (11) pela Receita Federal ao portal UOL e ao jornal ‘Valor Econômico’.

Segundo o governo, o benefício, exclusivo para pessoas físicas, tem sido utilizado indevidamente por empresas que comercializam produtos na internet.

Desde 2022, empresas e fabricantes brasileiros têm pressionado o governo a tomar providências contra os sites como Shopee e AliExpress, por considerarem que é uma concorrência desleal — os sites asiáticos têm preços muito mais baratos que os brasileiros. A MP fará subir o valor final para o consumidor, já que é ele quem vai arcar com a taxação — em valores acima de US$ 50, o imposto é de 50% sobre o valor. Na mesma medida, não estão previstas mudanças na alíquota de importação de varejistas estrangeiras.

O cerco à entrada de produtos de sites asiáticos no país faz parte do pacote de medidas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação. Outros exemplos são a taxação de apostas esportivas e a revisão de subvenções a grandes empresas.