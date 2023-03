(Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A próxima semana deve ser de movimento no comércio, especialmente para o setor supermercadista. A semana que antecede a Sexta-Feira Santa e o domingo de Páscoa deve concentrar as vendas para a data.

Mesmo com uma alta que pode chegar a 31% no preço de alguns produtos, o mercado ainda estima vendas até 4,5% melhores que em 2022.

A Páscoa é a segunda data de maior venda para o setor supermercadista do Brasil, perdendo apenas para o Natal.

Um dos produtos que contribuíram para o aumento no preço da cesta de Páscoa foi o bacalhau, cujo preço subiu 7,4% no acumulado dos últimos 12 meses, mas a cebola liderou a alta, com 36,2% de aumento no período.

Mas o consumidor precisar prestar atenção nas compras de produtos de Páscoa, especialmente às indicações de peso e volume dos produtos, além de observar a presença do Selo do Inmetro nos brinquedos que acompanham alguns itens da Páscoa. Produtos frescos, como peixes, exigem ainda mais atenção.