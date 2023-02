Arquivo/ABr

A Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) disponibiliza o comprovante de rendimentos, documento necessário aos servidores, aposentados e pensionistas que fazem a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF).

Servidores da ativa podem conferir o documento referente ao exercício de 2023, ano-calendário de 2022, no Portal do Servidor. Já os beneficiários do IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba) acessam pelo portal do Instituto.

No Portal do Servidor, o serviço “Comprovante de rendimentos” está entre os favoritos e é visualizado depois que a pessoa informar CPF e senha.

Também é necessário CPF e senha para conferir o comprovante, se você é beneficiário do IPMC. No site do Instituto, o serviço é denominado “Comprovante de rendimentos (Cédula C)”. O documento é conhecido também como Cédula C.

O prazo legal para liberar o documento, segundo as normas da Receita Federal, é até o dia 28 de fevereiro. O período para a entrega da declaração deste ano será de 15 de março a 31 de maio.

Aposentados e licença-prêmio

Os servidores que se aposentaram em 2022 e os aposentados da administração direta que receberam licença-prêmio em pecúnia (dinheiro) no ano passado têm dois documentos, que ficam disponíveis em sequência no Portal do Servidor. As informações dos dois documentos deverão ser utilizadas na hora de preencher a declaração anual.

Já os aposentados da administração indireta que receberam indenização da licença-prêmio em 2022 devem acessar o mesmo sistema que utilizaram para fazer a solicitação do pagamento da licença. Clique aqui para acessar a plataforma.

Basta digitar o CPF e a mesma senha usada anteriormente. Se a pessoa tiver esquecido a senha, é possível fazer uma nova clicando em “Esqueceu a senha?”.