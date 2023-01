A confiança dos comerciantes na cidade de São Paulo recuou 4,4% em janeiro, em comparação a dezembro, para 114 pontos, a segunda retração consecutiva. Em comparação ao mesmo mês de 2021, a contração foi maior, de 4,7%. As informações foram divulgadas pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Entre as aberturas, a avaliação das condições atuais registrou queda de 1,5%, para 101,9 pontos. Em relação a janeiro de 2022, porém, o critério avançou 0,7%.

As expectativas futuras apresentaram queda maior, de 6,8%, para 136,6 pontos, em relação a dezembro. Em comparação ao mesmo período do ano passado, o critério recuou 8,3%.

A intenção dos comerciantes em expandir os negócios caiu 6,1%, para 110,9 pontos, com recuo interanual de 7,1%. Já as expectativas para contratação de funcionários subiram 1,3%, para 120,5 pontos, e o nível de investimento das empresas contraiu 23%, para 101,3 pontos – frente ao mesmo mês de 2021, os critérios contraíram 12,9% e 0,9%, respectivamente.

De acordo com a FecomercioSP, em nota, o cenário se justifica pelas “preocupações com a conjuntura macroeconômica: alto endividamento das famílias, juros elevados, inflação em alta e política econômica a ser adotada pelo novo governo”.

Estoques

O Índice de Estoques (IE) caiu 1,4% em janeiro, para 114,5 pontos – avanço de 2,7% na base interanual.

No mês, os comerciantes que indicavam adequação somaram 57,2%. O saldo é 0,9 ponto porcentual menor do que o registrado em dezembro, de 58%. Os comerciantes que indicavam inadequação somaram 42,6% nesta leitura.

Já o número de empresários que afirma ter estoques inadequados abaixo do desejado cresceu 0,9 ponto, para 15,4%.