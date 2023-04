O Índice de Confiança do Empresário do Comércio paranaense (Icec) finalizou o primeiro trimestre de 2023 no menor nível desde julho de 2021 e ficou em 108,1 pontos em março, com redução mensal de 1,7%.



Essa foi a quarta queda consecutiva do índice, apurado mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná.



Desde dezembro do ano passado o indicador paranaense está abaixo da média nacional, que atingiu 112,3 pontos em março.