O Índice Nacional de Confiança (INC), elaborado pela PiniOn para o Instituto de Economia Gastão Vidigal da Associação Comercial de São Paulo (IEGV/ACSP), atingiu 103 pontos em março, uma redução de 2,8%, em relação a fevereiro, mas alta de 15,7% na comparação interanual.



Apesar da retração pelo segundo mês consecutivo, a pesquisa não indica o fim da tendência crescente da confiança do consumidor, já que ela ainda se mantém no campo otimista (acima de 100 pontos).

Assim como em fevereiro, a diminuição ocorre praticamente em todas as regiões, desta vez com exceção do Nordeste, onde o índice registrou estabilidade.