Hully Paiva/SMCS

A Prefeitura realizou, nesta segunda-feira (12/12), o 50º sorteio do programa Nota Curitibana, especial de Natal. O prêmio saiu para o bilhete 1.245.329 e o nome do sortudo ou sortuda que vai passar o fim de ano com R$ 150 mil no bolso deve ser conhecido nos próximos dias, em evento de entrega na Prefeitura. Para verificar se você foi o ganhador, confira no https://nota.curitiba.pr.gov.br/. Além do prêmio principal, duas entidades sociais indicadas serão contempladas com R$ 25 mil cada uma. Participaram do sorteio de Natal 2.160.361 bilhetes, de 96.412 participantes com notas referentes a agosto de 2022.

“Trata-se de uma novidade que passa a valer a partir do sorteio de Natal. Teremos sempre duas entidades premiadas para cada sorteado. Lembrando que se trata de um valor adicional, ou seja, ganhador e entidade não dividem o prêmio”, lembrou o secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento, Cristiano Hotz, durante o sorteio, transmitido ao vivo pelo Facebook da Prefeitura.

Como funciona

O programa Nota Curitibana dá retorno financeiro para as pessoas cadastradas que indicam o CPF nas notas fiscais do setor de serviços. Além de participar do sorteio, os contribuintes inscritos têm de volta, na forma de crédito, parte do Imposto Sobre Serviços (ISS) pago em cada nota emitida com indicação do CPF. Os créditos podem ser resgatados pelos participantes para uma conta corrente, para abater até 50% do IPTU ou ainda para abastecer o cartão-transporte do sistema de ônibus da capital.

O programa ganhou recentemente uma nova regulamentação, que ampliou premiações e o número de entidades indicadas. Com a mudança, a premiação mensal ficou assim: R$ 50 mil para o primeiro sorteado pessoa física e R$ 25 mil para a primeira entidade indicada e mais R$ 25 mil para a segunda entidade indicada por ele. Seguindo essa regra, outros R$ 20 mil para o segundo sorteado pessoa física e R$ 10 mil para cada uma das instituições indicadas. O terceiro premiado recebe R$ 10 mil e as entidades indicadas R$ 5 mil cada. Além desses valores, serão distribuídos 15 mil prêmios de R$ 10. Nos sorteios especiais (Natal e Aniversário de Curitiba) com prêmio único de R$ 150 mil para pessoa física, as duas entidades indicadas também receberão R$ 25 mil cada uma.

Geração de cupons

Para os sorteios, a primeira nota fiscal eletrônica do mês gera um bilhete, independentemente do valor. E, na sequência, a cada R$ 50, é gerado um cupom, com validade para o mês do respectivo sorteio.

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, entre outros. Para participar dos sorteios, o contribuinte precisa fazer um cadastro no https://nota.curitiba.pr.gov.br e informar o CPF na emissão da nota fiscal quando contratar um serviço.

Desde seu início, em 2018, o programa distribuiu R$ 12,17 milhões em prêmios. O Nota Curitibana conta agora com 96.412 participantes e 595 entidades cadastrados.

Participantes

O sorteio desta segunda-feira foi presidido por Viviane Galdinho e o secretário da sessão foi Eduardo Makowski. Também participaram o superintendente fiscal da secretaria de Finanças, Mario Nakatani Júnior, a auditora Yasmin Magalhães, da Mazars Auditores; e o analista de sistemas Rodrigo Colchon Maciel, da Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação. O secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento, Cristiano Hotz, executou o sorteio.

Segurança

O processo do sorteio é feito por um microcomputador com sistema operacional e softwares usados exclusivamente para o Nota Curitibana. O aparelho fica guardado em um cofre e permanece em uma embalagem selada até o momento do sorteio, sem nenhum acesso à internet.